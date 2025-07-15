Глава МИД Польши: лучше, чтобы Россия, а не Европа, платила за оружие для Украины

За американское оружие для Украины должна платить Россия, а не европейские страны.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
"Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это (американское - ред.) оборудование. Или европейские налогоплательщики, или, по моему мнению, лучше, чтобы за это заплатил агрессор из замороженных средств (речь идет о замороженных активах России - ред.)", - сказал Сикорский.
Он добавил, что доволен тем, что президент США Дональд Трамп "пришел к тем же выводам, к которым уже пришли страны Европейского Союза".
"А именно, что Путин не хочет мира. Это Украина соглашается на безусловное прекращение огня, и единственный язык, который понимает Путин, - это язык давления", - отметил глава МИД Польши.
Сикорский также надеется, что 50-дневный срок до возможного введения американских санкций - это время для усиления давления на Россию, чтобы она наконец опомнилась.
Напомним, вчера, 14 июля, США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Сделать свой вклад уже согласились несколько стран.
По словам генсека НАТО Марка Рютте, в рамках соглашения Украина может получить огромное количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.
По информации СМИ, США не будут напрямую поставлять оружие Украине. Планируется, что это сделают страны НАТО из своих запасов, а затем заменят вооружение.
Также Трамп заявил, что готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. Они прибудут уже через несколько дней.
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