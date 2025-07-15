Глава МЗС Польщі: краще, щоб Росія, а не Європа, платила за зброю для України

"Я запитав колег-міністрів про те, хто має заплатити за це (американське - ред.) обладнання. Чи європейські платники податків, чи, на мою думку, краще, щоб за це заплатив агресор із заморожених коштів (йдеться про заморожені активи Росії - ред.)", - сказав Сікорський.

Він додав, що задоволений тим, що президент США Дональд Трамп "дійшов тих самих висновків, до яких уже дійшли країни Європейського Союзу".

"А саме, що Путін не хоче миру. Це Україна погоджується на безумовне припинення вогню, і єдина мова, яку розуміє Путін, - це мова тиску", - зазначив глава МЗС Польщі.

Сікорський також сподівається, що 50-денний термін до можливого запровадження американських санкцій - це час для посилення тиску на Росію, щоб вона нарешті схаменулася.