Глава МИД Северной Кореи едет в Россию на фоне сообщений об отправке войск

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй отправилась в Москву с очередным визитом. Эта поездка чиновницы КНДР в Россию происходит на фоне информации об отправке северокорейских солдат в страну-агрессор для помощи в войне против Украины.

Отмечается, что глава МИД КНДР отправляется в российскую столицу с официальным визитом. При этом поезда представительницы внешнеполитического ведомства Северной Кореи в РФ стала уже второй за шесть месяцев.

По данным государственных СМИ КНДР KCNA, делегация во главе с Чоу отправилась в РФ в понедельник, однако подробности визита северокорейская пресса не уточняет.

"Визит главы МИД КНДР в Российскую Федерацию проходит в рамках стратегического диалога - после договоренности об укреплении связей, достигнутой лидерами наших стран во время июньского саммита 2024 года", - говорится в сообщении посольства РФ в Пхеньяне в соцсети.

Отправка войск КНДР в Россию

Визит северокорейского министра в РФ проходит в тот момент, когда НАТО присоединилось к заявлениям Киева, Вашингтона и Сеула с подтверждением данных о направлении войск КНДР в Россию. В Североатлантическом альянсе отметили, что северокорейские военные подразделения были развернуты, в частности, в Курской области.

Добавим, 28 октября в Пентагоне заявили, что США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если КНДР вступит в войну РФ против Украины. В Минобороны Штатов заявили, что Северная Корея направила 10 тысяч военных в РФ.

Кроме того, президент США Джо Байден назвал ситуацию по отправке Пхеньяном войск во Россию "очень опасной".

Как сообщалось ранее, в Южной Корее считают, что КНДР отправила в Россию 3 тысячи военных, а к декабрю их количество увеличится до 10 тысяч солдат.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины на той неделе сообщали, что в РФ было переброшено около 12 тысяч солдат КНДР. Часть из них была доставлена в Курскую область.

Между тем в Центре национального сопротивления заявляли, что более 3 тысяч военных КНДР уже начали разрешения в Курской области. Кроме того, в Центре отметили, что вместе с военными на полигоны привозят сотрудников северокорейского посольства.

А 25 октября президент Владимир Зеленский назвал даты, когда первые военные КНДР окажутся в зонах боев. По его словам, это ожидается до конца этого месяца.