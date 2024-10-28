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Северокорейские военные начали слаживание в Курской области, - ЦНС

Курская область, Понедельник 28 октября 2024 18:05
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Северокорейские военные начали слаживание в Курской области, - ЦНС Иллюстративное фото: солдаты КНДР начали слаживание в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейские солдаты уже находятся на территории Курской области. Там они начали слаживание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По информации неравнодушного населения Курской области, свыше 3 тысяч наемников из КНДР начали слаживание на местности", - пишет ЦНС.

Северокорейских военных обучают на ряде полигонов, личный состав подвозят в основном ночью. При этом вместе с солдатами на полигоны привозят сотрудников посольства КНДР, которые помогают с переводом, а также наблюдают за солдатами.

В ЦНС уточняют, что пока неизвестно, когда северокорейских солдат могут направить в зону боевых действий и сколько будет длиться слаживание. Места расположения военных известны.

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, на прошлой неделе Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило, что первые северокорейские солдаты прибыли в Курскую область.

До этого военных КНДР фиксировали только в восточной части РФ, куда их перебросили из Северной Кореи на кораблях.

Спикер оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадим Мысник сегодня рассказал, что боевого контакта у украинских защитников с северокорейскими военными не было.

При этом издание NYT со ссылкой на украинского подполковника написало, что совместное наступление российских и северокорейских солдат может начаться в ближайшем будущем.

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