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Погибнут еще больше россиян. Рютте сделал заявление о КНДР в войне против Украины

Украина, Понедельник 28 октября 2024 13:51
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Погибнут еще больше россиян. Рютте сделал заявление о КНДР в войне против Украины Фото: генсек НАТО Марк Рютте (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Союзники из НАТО продолжат оказывать помощь Украине. Привлечение войск из КНДР только увеличит потери среди российских военных.

Об этом заявил Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО.

"Войска Северной Кореи привлечены в Курской области, что само по себе показывает на значительную эскалацию войны", - сказал он.

По его словам, речь идет о еще одном пробеле в документах о безопасности НАТО и речь идет о призыве как можно скорее завершить эту захватническую деятельность и прекратить военную агрессию России против Украины.

Как отметил Рютте, речь идет также о вопросах, связанных с поставкой ракет, усиливающей военную агрессию, о технологической поддержке путинской войны против Украины, "о защите нами наших демократических ценностей".

"Но использование военных сил КНДР в Курской области означает, что большое количество россиян потеряют жизнь в этой путинской войне. Потому что украинский народ борется, он стоек, и союзники в НАТО будут и далее бороться за свободу Украины", - сказал Рютте.

Генсек НАТО сообщил, что сегодня говорили о дополнительной военной поддержке Украины. "Мы призываем наших союзников и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона контролировать и быть вовлеченными в эту ситуацию. И сегодня это одна из ключевых точек нашего разговора с министром Умеровым", - добавил он.

Участие КНДР в войне против Украины

Напомним, КНДР направила несколько тысяч солдат на территорию России для участия в войне против Украины. По данным ГУР Минобороны, некоторые военные КНДР уже находятся на Курском направлении.

В связи с этим Южная Корея рассматривает возможность снять запрет на поставки в Украину летального оружия.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что европейским странам пора пересмотреть идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении войск в Украине из-за участия КНДР в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери России в войне против Украины составляют 650 тысяч убитыми и ранеными.

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НАТО КНДР Марк Рютте
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