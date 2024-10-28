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Пентагон: для Украины не будет новых ограничений на оружие, если солдаты КНДР вступят в бой

Вашингтон, Понедельник 28 октября 2024 20:24
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Пентагон: для Украины не будет новых ограничений на оружие, если солдаты КНДР вступят в бой Фото: Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не будут дополнительно ограничивать ВСУ в использовании переданного оружия против северокорейских военных. В Россию уже перебросили 10 тысяч солдат КНДР.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По ее словам, северокорейских солдат "вполне вероятно" отправили в Курскую область. Но у США нет более подробных деталей.

"Нас все больше беспокоит намерение России использовать этих солдат в боях или для поддержки боевых действий против украинских войск в Курской области России, вблизи границы с Украиной", - добавила Сингх.

Она подчеркнула, что такие действия будут означать дальнейшую эскалацию. Также они свидетельствуют об отчаянии российского диктатора Владимира Путина, поскольку у России большие потери на поле боя.

Солдаты КНДР в России

Стоит заметить, что у украинской разведки уже есть информация о размещении северокорейских солдат не только на востоке России, но и в Курской области.

Как рассказал в комментарии The New York Times украинский воин, войска России и КНДР могут начать наступление в Курской области уже в ближайшее время.

Также Центр нацсопротивления обнародовал информацию, что северокорейские солдаты начали слаживание в Курской области.

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