Пентагон: для Украины не будет новых ограничений на оружие, если солдаты КНДР вступят в бой

США не будут дополнительно ограничивать ВСУ в использовании переданного оружия против северокорейских военных. В Россию уже перебросили 10 тысяч солдат КНДР.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

По ее словам, северокорейских солдат "вполне вероятно" отправили в Курскую область. Но у США нет более подробных деталей.

"Нас все больше беспокоит намерение России использовать этих солдат в боях или для поддержки боевых действий против украинских войск в Курской области России, вблизи границы с Украиной", - добавила Сингх.

Она подчеркнула, что такие действия будут означать дальнейшую эскалацию. Также они свидетельствуют об отчаянии российского диктатора Владимира Путина, поскольку у России большие потери на поле боя.