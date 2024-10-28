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Байден высказался об отправке северокорейских солдат в Россию

Понедельник 28 октября 2024 19:45
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Байден высказался об отправке северокорейских солдат в Россию Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден считает очень опасной отправку северокорейских солдат в Россию. Военных КНДР могут задействовать в войне против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы американского государства приводит AFP.

Президента Байдена попросили прокомментировать данные о размещении солдат КНДР на территории России после того, как он проголосовал на президентских выборах в штате Дэлавер.

"Это очень опасно, очень опасно", - заявил американский лидер.

Также Байден упомянул слухи о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы общался с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода с должности.

Солдаты КНДР в России

Напомним, США уже подтверждали присутствие северокорейских военных на территории России. По информации Белого дома, солдат КНДР туда доставили на кораблях. После этого их начали обучать на полигонах.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины еще на прошлой неделе подчеркивало, что в Россию перебросили около 12 тысяч солдат КНДР. Часть из них доставили в Курскую область.

По информации Центра нацсопротивления, более 3 тысяч северокорейских солдат уже начали слаживание в Курской области. Вместе с военными на полигоны привозят сотрудников посольства КНДР.

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