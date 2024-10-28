Байден высказался об отправке северокорейских солдат в Россию
Президент США Джо Байден считает очень опасной отправку северокорейских солдат в Россию. Военных КНДР могут задействовать в войне против Украины.
Как сообщает РБК-Украина, заявление главы американского государства приводит AFP.
Президента Байдена попросили прокомментировать данные о размещении солдат КНДР на территории России после того, как он проголосовал на президентских выборах в штате Дэлавер.
"Это очень опасно, очень опасно", - заявил американский лидер.
Также Байден упомянул слухи о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы общался с российским диктатором Владимиром Путиным после ухода с должности.
Солдаты КНДР в России
Напомним, США уже подтверждали присутствие северокорейских военных на территории России. По информации Белого дома, солдат КНДР туда доставили на кораблях. После этого их начали обучать на полигонах.
В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины еще на прошлой неделе подчеркивало, что в Россию перебросили около 12 тысяч солдат КНДР. Часть из них доставили в Курскую область.
По информации Центра нацсопротивления, более 3 тысяч северокорейских солдат уже начали слаживание в Курской области. Вместе с военными на полигоны привозят сотрудников посольства КНДР.
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