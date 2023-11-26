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Швеция выделит для Украины помощь на миллионы евро

Стокгольм, Воскресенье 26 ноября 2023 13:21
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Швеция выделит для Украины помощь на миллионы евро Фото: премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Швеция выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine (Зерно из Украины).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Twitter (Х).

Финансовый пакет составляет 100 млн шведских крон (8,7 млн евро). Средства предназначены на Grain From Ukraine, реализуемой Всемирной продовольственной программой. В рамках программы украинское зерно и другое продовольствие экспортируется в беднейшие страны.

Украина продолжает вносить вклад в глобально продовольственную безопасность, несмотря на то, что Россия продолжает свою агрессивную войну", - говорится в сообщении.

Grain From Ukraine

Гуманитарная продовольственная программа, начатая Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.

К программе присоединились более 30 стран и международных организаций.

Вчера, 25 ноября, в Киеве прошел международный саммит Grain from Ukraine, на нем присутствовали президенты Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьер Литвы.

Владимир Зеленский заявил, что за первый год инициативы Grain from Ukraine удалось аккумулировать 180 млн. долларов.

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