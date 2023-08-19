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Передачу Украине истребителей Gripen нужно будет согласовывать с другими странами, - ОП

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Суббота 19 августа 2023 21:26
Передачу Украине истребителей Gripen нужно будет согласовывать с другими странами, - ОП Фото: заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Передачу Украине шведских истребителей Gripen нужно будет согласовывать с другими странами, как и с поставками F-16.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе", - заявил он.

Сибига добавил, что в таких вопросах, как договоренности о передаче истребителей, всегда переговоры ведут исключительно главы государств.

"Сейчас мы уже на этапе перевода в практическую плоскость вопросов, связанных с самолетами", - заявил он.

Замглавы ОП добавил, что переговоры по всем вопросам оборонного пакета, который Швеция предоставляет Украине, еще продолжаются.

"Ближайшие дни перед Днем Независимости нас тоже будут ожидать важные, правильные, позитивные новости по укреплению нашей обороноспособности и в воздухе, и на суше", - сказал Сибига.

JAS 39 Gripen

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Saab JAS 39 Gripen является многоцелевым истребителем четвертого поколения, который был разработан с учетом универсальности. Несмотря на то, что он формально относится к классу истребителей, его задумывали как многоцелевой самолет, способный выполнять различные задачи.

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