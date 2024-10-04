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Глава Минобороны Польши назвал количество желающих вступить в украинский легион

Фото: Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши (x.com/KosiniakKamysz)
Автор: Иван Носальский

В Польше в украинский легион хотят вступить около 300 человек. Такого количества не хватит для формирования одной бригады (обычно состоит из 1000-8000 человек).

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Он рассказал, что набор украинских добровольцев в украинский легион только начинается, хотя Польша была готова начать обучение новобранцев с 1 сентября. 

По словам министра, обучение не удалось начать месяц назад, поскольку тогда желающих было недостаточно. При этом Косиняк-Камыш отметил, что Украина предприняла действия, которые касаются информирования и продвижения набора, поэтому ожидается эффект. 

Также у польского чиновника поинтересовались, сколько человек готовы стать частью украинского легиона. 

"Я когда-то слышал о цели в одну бригаду, но сейчас цифры гораздо меньше, я слышал о 300 человек", - отметил Косиняк-Камыш.

Стоит заметить, что украинский легион - инициатива, которая была согласована польской и украинской стороной. В ее рамках Польша будет обучать на своей территории украинцев, которые проявят желание стать на защиту Родины. 

Что предшествовало

Напомним, еще в июле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек хотят вступить в украинский легион.

Но недавно глава Минобороны Косиняк-Камыш рассказал, что количество желающих стать частью украинского легиона "слишком мало".

При этом на этой неделе в Люблине начался набор добровольцев в украинский легион. У украинцев будет возможность подписать контракт, отправиться на 35-дневное обучение и повышать квалификацию на базах НАТО в Европе.

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