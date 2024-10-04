Глава Минобороны Польши назвал количество желающих вступить в украинский легион

Он рассказал, что набор украинских добровольцев в украинский легион только начинается, хотя Польша была готова начать обучение новобранцев с 1 сентября.

По словам министра, обучение не удалось начать месяц назад, поскольку тогда желающих было недостаточно. При этом Косиняк-Камыш отметил, что Украина предприняла действия, которые касаются информирования и продвижения набора, поэтому ожидается эффект.

Также у польского чиновника поинтересовались, сколько человек готовы стать частью украинского легиона.

"Я когда-то слышал о цели в одну бригаду, но сейчас цифры гораздо меньше, я слышал о 300 человек", - отметил Косиняк-Камыш.

Стоит заметить, что украинский легион - инициатива, которая была согласована польской и украинской стороной. В ее рамках Польша будет обучать на своей территории украинцев, которые проявят желание стать на защиту Родины.