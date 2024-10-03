В одном из городов Польши можно вступить в украинский легион. Как это сделать

Украинский легион приступил к набору добровольцев-граждан Украины в польском Люблине. Он открылся на базе консульства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша - вооружение и технику", – говорится в сообщении.

На месте действует военно-врачебная комиссия, а подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной.

Как отметили в Минобороны, центр работает ежедневно с 09:00 до 17:00 без перерывов.

Украинский легион в Польше

В июле этого года Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Это соглашение предусматривало подготовку украинских военных.

РБК-Украина рассказывала о том, как будут набирать добровольцев в украинский легион.

Тогда же глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждал, что в Польше уже тысячи желающих вступить в украинский легион . Однако на днях глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что количество украинцев, решивших присоединиться к украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым".

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