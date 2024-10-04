Глава Міноборони Польщі назвав кількість охочих вступити до українського легіону

Він розповів, що набір українських добровольців до українського легіону лише починається, хоча Польща була готова розпочати навчання новобранців з 1 вересня.

За словами міністра, навчання не вдалося розпочати місяць тому, оскільки тоді охочих було замало. При цьому Косіняк-Камиш зазначив, що Україна зробила дії, які стосуються інформування та просування набору, тому очікується ефект.

Також у польського чиновника поцікавилися, скільки людей готові стати частиною українського легіону.

"Я колись чув про мету в одну бригаду, але зараз цифри набагато менші, я чув про 300 людей", - зазначив Косиняк-Камиш.

Варто зауважити, що український легіон - ініціатива, яка була погоджена польською та українською стороною. У її рамках Польща буде навчати на своїй території українців, які виявлять бажання стати на захист Батьківщини.