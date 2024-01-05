США созвали Совбез ООН из-за северокорейских ракет в России

10 января члены Совета Безопасности ООН соберутся обсудить поставки КНДР России баллистических ракет, которые используются в войне против Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) дипломата.

США получили новую информацию о том, что Россия получает оружие от третьих стран, в том числе от КНДР. Это оружие используется Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры Украины и убийства мирных людей.

"США считают, что Россия использует дополнительные ракеты из КНДР, чтобы уничтожить больше гражданской инфраструктуры Украины и убить украинских мирных жителей", - сообщил Кислица.

По словам Кислицы, российские войска запускали ракеты из КНДР по Украине при ракетных атаках 30 декабря и 2 января.

"По информации США, недавно Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передала России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. 30 декабря 2023 г. российские войска запустили по меньшей мере одну из этих баллистических ракет КНДР по Украине. 2 января российские войска запустили несколько баллистических ракет КНДР по Украине, в том числе в рамках ночной атаки", - сообщил постпред Украины при ООН.

Реакция ООН на российскую агрессию против Украины

Ранее мы писали, что Кислица написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу о реакции организации на российскую агрессию.

К слову, генсек ООН Антониу Гутерреш осудил широкомасштабные атаки российских оккупантов по Украине в ночь на 29 декабря 2023 года. В заявлении Генсека говорилось, что "атаки на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры, совершенные с нарушением гуманитарного права, неприемлемы и должны немедленно прекратиться".