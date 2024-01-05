Британия осудила использование армией РФ в Украине ракет из Северной Кореи

Британия осудила использование российской армией баллистического вооружения, полученного из Северной Кореи, во время недавних ударов по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Британия решительно осуждает решение России использовать баллистические ракеты, полученные из Северной Кореи, в недавних атаках на Украину. Мы призываем Северную Корею прекратить поставки оружия в Россию", - заявил представитель министерства иностранных дел Британии.

По словам представителя министерства иностранных дел Британии, против Северной Кореи могут быть введены новые санкции за передачу ракет России.

"Британия продолжит работать со своими партнерами, чтобы гарантировать, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине", - говорится в сообщении.

КНДР поставляет РФ оружие для войны против Украины

По данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Вчера координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Вскоре в WP сообщили, что Северная Корея могла передать Российской Федерации несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.