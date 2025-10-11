ua en ru
Украина получит обещанные F-16? Бельгия заявила о скором обновлении парка самолетов

Суббота 11 октября 2025 16:12
Украина получит обещанные F-16? Бельгия заявила о скором обновлении парка самолетов Фото: поставки F-35 в Бельгию повлияют на передачу F-16 в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Бельгия уже в понедельник, 13 октября, получит первые четыре самолета F-35 из США. Это в свою очередь, откроет путь для поставок истребителей F-16 в Украину.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Le Soir.

"Мы начали с посещения завода Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас, на производственной площадке наших F-35. Первые четыре самолета прибудут во Флоренн в понедельник", - сказал Франкен.

Почему поставки F-35 Бельгии помогут Украине

Напомним, ровно 2 года назад, в 2023 году, бывшая министр обороны Бельгии Людивин Дедондер говорила, что Бельгия в 2025 году отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину.

Она не уточняла количество, однако сказала, что такая передача боевых самолетов будет осуществлена "в зависимости от увеличения мощности наших новых F-35".

Также отметим, что нынешний глава оборонного ведомства Франкен говорил в мае этого года, что Украина может получить от Бельгии истребители F-16 раньше, чем планировалось.

"Что касается F-16 - мы уже есть и останемся в коалиции по F-16, и мы попытаемся поставить самолеты даже раньше положенного срока. Думаю, это тоже хорошая новость", - заявил Франкен.

