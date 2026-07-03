Глава Минэкономики сказал, потеряют ли фермеры "бронь" из-за новых правил

"Что касается бронирования и фермеров, которые обрабатывают менее тысячи гектаров, они должны обращаться за бронированием в ОВА, согласно региональным критериям, утвержденным областными военными администрациями. В общей сложности есть 225 региональных критериев", - сказал Соболев.

По его словам, фермеры должны соответствовать одному или двум-трем из этих критериев.

Базовые критерии - это средний уровень заработной платы на предприятии около 26 тысяч гривен, отсутствие налоговой задолженности и региональный критерий.

"Сейчас происходит оптимизация бронирования. В прошлый раз этот процесс проходил в декабре 2024 года. Так за полтора года действительно стоит пересмотреть критерии. И эти критерии пересматривают областные военные администрации", - отметил министр.

Он объяснил, что в тех областях, где возникает подобная проблема для малых фермеров, правительство будет говорить с областными администрациями для того, чтобы они оптимизировали свои критерии, помогли ли фермерам пройти по другим критериям.

"Поэтому кризиса с малыми фермерами не будет и не должно быть", - подчеркнул Соболев.