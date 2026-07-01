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Количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек, - Соболев

13:48 01.07.2026 Ср
2 мин
В каких областях быстрее всего растет бронирование?
aimg Елена Чупровская
Количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек, - Соболев Фото: глава Минэкономики Алексей Соболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Количество украинцев, забронированных от мобилизации, за год выросло более чем на 300 тысяч. Наибольший скачок произошел в прифронтовых областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Министерства экономики Украины Алексея Соболева в Верховной Раде.

Прирост превысил 300 тысяч человек

За последние 12 месяцев количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек. Дополнительно статус критически важных получил еще 9 тысяч предприятий.

Рост произошел сразу во всех секторах экономики.

Наибольшую часть прироста обеспечили именно прифронтовые регионы.

Количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек, - Соболев Фото: Соболев объяснил, почему количество забронированных увеличилось (инфографика РБК-Украина)

Осенью правительство ввело там дополнительную квоту бронирования на уровне 100 процентов. После этого количество забронированных в прифронтовых областях удвоилось - до около 100 тысяч человек.

Наибольший прирост в последние месяцы фиксируется по трем направлениям:

  • перерабатывающая промышленность;
  • строительство;
  • транспорт.

Напомним, правительство подняло требования к предприятиям, желающим получить статус критически важного .

Для агросектора порог дохода и площади угодий удвоился, а для лесных хозяйств требования выросли в пять раз.

Также появились новые обязательные зарплатные критерии для крупных компаний.

Также мы писали, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила критерии для финансового сектора и закрыла банкам возможность получать бронь в обход Нацбанка .

Регулятор также ужесточил требования к структуре собственности компаний.

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