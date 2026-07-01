Количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек, - Соболев
Количество украинцев, забронированных от мобилизации, за год выросло более чем на 300 тысяч. Наибольший скачок произошел в прифронтовых областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Министерства экономики Украины Алексея Соболева в Верховной Раде.
Прирост превысил 300 тысяч человек
За последние 12 месяцев количество забронированных в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек. Дополнительно статус критически важных получил еще 9 тысяч предприятий.
Рост произошел сразу во всех секторах экономики.
Наибольшую часть прироста обеспечили именно прифронтовые регионы.
Фото: Соболев объяснил, почему количество забронированных увеличилось (инфографика РБК-Украина)
Осенью правительство ввело там дополнительную квоту бронирования на уровне 100 процентов. После этого количество забронированных в прифронтовых областях удвоилось - до около 100 тысяч человек.
Наибольший прирост в последние месяцы фиксируется по трем направлениям:
- перерабатывающая промышленность;
- строительство;
- транспорт.
Напомним, правительство подняло требования к предприятиям, желающим получить статус критически важного .
Для агросектора порог дохода и площади угодий удвоился, а для лесных хозяйств требования выросли в пять раз.
Также появились новые обязательные зарплатные критерии для крупных компаний.
Также мы писали, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила критерии для финансового сектора и закрыла банкам возможность получать бронь в обход Нацбанка .
Регулятор также ужесточил требования к структуре собственности компаний.