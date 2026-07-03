Глава Мінекономіки сказав, чи втратять фермери "бронь" через нові правила

"Стосовно бронювання і фермерів, які обробляють менше ніж тисячу гектарів, вони мають звертатися за бронюванням до ОВА, згідно з регіональними критеріями, які затверджені обласними військовими адміністраціями. Загалом є 225 регіональних критеріїв", - сказав Соболев.

За його словами, фермери мають відповідати одному або двом-трьом з цих критеріїв.

Базові критерії - це середній рівень заробітної плати на підприємстві близько 26 тисяч гривень, відсутність податкової заборгованості та регіональний критерій.

"Зараз відбувається оптимізація бронювання. Минулого разу цей процес відбувався в грудні 2024 року. То за півтора року дійсно варто переглянути критерії. І ці критерії переглядають обласні військові адміністрації", - зазначив міністр.

Він пояснив, що у тих областях, де виникає подібна проблема для малих фермерів, уряд буде говорити з обласними адміністраціями для того, щоб вони оптимізували свої критерії, чи допомогли фермерам пройти по іншим критеріям.

"Тому кризи з малими фермерами не буде і не має бути", - наголосив Соболев.