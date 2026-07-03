Глава Мінекономіки сказав, чи втратять фермери "бронь" через нові правила

Для отримання бронювання від мобілізації малі фермери, які обробляють менш ніж 1000 гектарів землі, мають відповідати новим базовим критеріям. При цьому кризи у агросекторі не буде.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр економіки України Олексій Соболев розповів під час виступу на годині запитань до уряду.
"Стосовно бронювання і фермерів, які обробляють менше ніж тисячу гектарів, вони мають звертатися за бронюванням до ОВА, згідно з регіональними критеріями, які затверджені обласними військовими адміністраціями. Загалом є 225 регіональних критеріїв", - сказав Соболев.
За його словами, фермери мають відповідати одному або двом-трьом з цих критеріїв.
Базові критерії - це середній рівень заробітної плати на підприємстві близько 26 тисяч гривень, відсутність податкової заборгованості та регіональний критерій.
"Зараз відбувається оптимізація бронювання. Минулого разу цей процес відбувався в грудні 2024 року. То за півтора року дійсно варто переглянути критерії. І ці критерії переглядають обласні військові адміністрації", - зазначив міністр.
Він пояснив, що у тих областях, де виникає подібна проблема для малих фермерів, уряд буде говорити з обласними адміністраціями для того, щоб вони оптимізували свої критерії, чи допомогли фермерам пройти по іншим критеріям.
"Тому кризи з малими фермерами не буде і не має бути", - наголосив Соболев.
Нагадаємо, нещодавно в Україні підняли планку для підприємств, які хочуть отримати статус критично важливих для економіки - а разом із ним і право на бронювання співробітників.
Для агросектору поріг доходу та площі угідь подвоївся, а для лісових господарств вимоги зросли у пʼять разів.
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Тим часом міністр економіки України Олексій Соболев повідомив, що кількість українців, яких бронюють від мобілізації, за рік зросла більш як на 300 тисяч. Найбільший стрибок стався у прифронтових областях.