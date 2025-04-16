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Глава МАГАТЭ считает, что Иран "недалек" от создания ядерного оружия

Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Хотя Иран имеет достаточно материала для изготовления нескольких бомб, у него еще нет ядерного оружия. Однако страна "недалека" от этого.

Как сообщает РБК-Украина, об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью Le Monde.

"У Ирана достаточно материала для создания не одной, а нескольких бомб, но ядерного оружия у него пока нет. Это как пазл: у них есть элементы, и однажды они могли бы собрать их вместе. Для этого еще нужно какое-то время, но надо признать, что они уже недалеки от этого", - сказал Гросси.

По его словам, в течение последних четырех лет наблюдалось очень устойчивое ускорение со стороны Ирана в этой сфере.

Глава МАГАТЭ отметил, что следует восстановить доверие, которое сегодня исчезло.

"Недостаточно сказать международному сообществу "у нас нет ядерного оружия", чтобы вам поверили. Мы должны иметь возможность проверить это", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что сегодня, 16 апреля, Гросси находится с визитом в Тегеране для обсуждений с высокопоставленными иранскими чиновниками.

В интервью глава МАГАТЭ отметил, что Иран заинтересован в его приезде на фоне консультаций с США по ядерной программе Тегерана.

"Мне не нужно было навязываться. Все соглашаются, что участие Агентства всегда важно, независимо от характера дискуссий. Без нас любая сделка - лишь бумажка. Чтобы это было значимым, нужна надежная система проверки и мониторинга, которую можем предоставить только мы", - добавил он.

 

Ядерное соглашение между США и Ираном

Напомним, в 2015 году Иран, США и еще ряд стран заключили соглашение, которое ограничивало ядерную программу Ирана в обмен на отмену санкций.

Во время первого срока президентства Дональд Трамп вышел из соглашения и возобновил санкции против Тегерана.

В 2025 году Трамп решил заключить новую ядерную сделку с Ираном. В начале марта американский президент в письме верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи предложил заключить новое соглашение по своей ядерной программе, а в случае отказа пригрозил массированными ударами по территории страны.

Иран заявил о готовности к переговорам, но через посредников.

12 апреля состоялся первый раунд непрямых переговоров. И США, и Иран заявили, что провели "позитивные" и "конструктивные" переговоры в Омане.

На днях стало известно, что США и Иран начнут второй раунд ядерных переговоров уже в субботу, 19 апреля, в Риме.

В то же время Трамп считает, что Иран намеренно откладывает заключение ядерной сделки с США. Американский лидер пригрозил возможным военным ударом, если Тегеран не откажется от идеи создать ядерное оружие.

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МАГАТЭИранЯдерное оружие