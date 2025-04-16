Глава МАГАТЕ вважає, що Іран "недалекий" від створення ядерної зброї

"В Ірану достатньо матеріалу для створення не однієї, а кількох бомб, але ядерної зброї у нього поки що немає. Це як пазл: у них є елементи, і одного разу вони могли б зібрати їх разом. Для цього ще потрібен якийсь час, але треба визнати, що вони вже недалекі від цього", - сказав Гроссі.

За його словами, протягом останніх чотирьох років спостерігалось дуже стійке прискорення з боку Ірану в цій сфері.

Глава МАГАТЕ зазначив, що слід відновити довіру, яка сьогодні зникла.

"Недостатньо сказати міжнародній спільноті "у нас немає ядерної зброї", щоб вам повірили. Ми повинні мати можливість перевірити це", - наголосив він.

Варто зазначити, що сьогодні, 16 квітня, Гроссі перебуває з візитом у Тегерані для обговорень з високопоставленими іранськими чиновниками.

В інтерв’ю глава МАГАТЕ зазначив, що Іран зацікавлений в його приїзді на тлі консультацій зі США щодо ядерної програми Тегерана.

"Мені не потрібно було нав’язуватися. Усі погоджуються, що участь Агентства завжди важлива, незалежно від характеру дискусій. Без нас будь-яка угода - лише папірець. Щоб це було значущим, потрібна надійна система перевірки та моніторингу, яку можемо надати лише ми", - додав він.