Голова фіскальної служби: в обшуках у столичних КП немає жодної політики

Голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник запевнив, що в обшуки в комунальних підприємствах Києва не пов'язані з політикою. Він наголосив, що ДФС запобігає завданню збитків державному бюджету.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" .

"Жодним чином немає жодної політики. Я докладаю всіх зусиль, щоб політика не грала жодної ролі у кримінальних процесах. Цей кримінальний процес - це перешкоджання завданню збитків бюджету, це захист інтересів і Києва і громади", - заявив Мельник.

Водночас мер Києва Віталій Кличко відмовився коментувати обшуки в комунальних підприємствах, але додав, що у разі доведення вини має бути покарання.

"Я не готовий коментувати ці речі. Але однозначно, що це потрібно досконально розслідувати. Я переконаний, що якщо вину буде доведено, то має бути відповідальність", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно у низці комунальних підприємств Києва пройшли обшуки, зокрема у справі про ухилення від сплати податків. Кличко назвав обшуки тиском з боку Офісу президента та "придушенням самоврядування".

На Банковій у відповідь на заяву Кличка заявили, що подібні звинувачення вважають перебільшеними.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти розбираються, що відбувається між Віталієм Кличком та Володимиром Зеленським, а також у тому, яким чином президент планує виграти бій з олігархами. Крім того, українцям розкажуть, чи можна звільняти очільника МОЗ у розпал епідемії.

У студії сьогодні присутні мер Києва Віталій Кличко, колишній секретар РНБО Олександр Данилюк, екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе, заслужений лікар Ольга Голубовська та інші.



Нагадаємо, у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" генеральний прокурор України Ірина Венедиктова висловилася про справу Віктора Медведчука.



Також Венедіктова розповіла, чому застава за Медведчука склала саме 300 мільйонів гривень.



Не обійшлося без "гарячих" дискусій. Так, у прямому ефірі спалахнула суперечка між народним депутатом Нестором Шуфричем та журналістом Юрієм Бутусовим стосовно того, чи варто вводити санкції РНБО проти соратників Медведчука з ОПЗЖ.



Крім того, слухайте, що відповів Зеленський на питання про те, як запобігти еміграції чверті населення України.



Ну і ще дивіться, як молоді українці ставляться до відзначення в країні 8 та 9 травня.