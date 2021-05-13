ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ДФС проводить обшуки у приміщеннях "Київпастранс"

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 травня 2021 18:19
ДФС проводить обшуки у приміщеннях "Київпастранс" Фото: ДФС проводить обшуки у приміщеннях "Київпастранс" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Державна фіскальна служба (ДФС) проводить обшуки у приміщеннях КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства.

Про це ДФС повідомила у Facebook.

За матеріалами ГУ ДФС у м. Києві Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування щодо службових осіб КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ч. 5 ст. 191 КК України.

За версією слідства, посадові КП "Київпастранс" та підрядного комерційного підприємства, використовуючи суб'єкти господарської діяльності з ознаками ризиковості та транзитності, у 2020 році привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, які були виділені на реконструкцію трамвайної лінії у Деснянському районі м. Київ. Крім того, посадові особи підрядного комерційного підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

У приміщеннях КП "Київпастранс" і підрядного комерційного підприємства відбуваються обшуки з метою виявлення первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчити про правопорушення.

"Я вже неодноразово заявляв, що прискіпливу увагу ДФС буде приділяти махінаціям у сфері оновлення та будівництва інфраструктури, що є одним із пріоритетів економічної політики України станом на сьогодні. Мета наших дій у цьому напрямі - підвищення ефективності використання бюджетних коштів для модернізації інфраструктури та протидія можливим зловживанням". - зазначив голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.

Нагадаємо, раніше прокуратура спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби прийшли з обшуками в комунальне підприємство "Київський метрополітен". Слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків при будівництві декількох станцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Київ ДФС обшук
NEWS
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним