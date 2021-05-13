Кличко назвав обшуки у столичних підприємствах тиском Банкової і "придушенням самоврядування"

Лідер "Удару", мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування та тиском на нього особисто і на столичну владу.

Про це він заявив під час засідання Київради.

"Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти. Як блискавично і масово знайшлися якісь "справи", що не витримують жодної правової критики. Я завжди акцентував на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції. І міська влада завжди відкрита і співпрацює в цьому напрямку з правоохоронними органами", - сказав Кличко.

Він наголосив на тому, що головна причина масових обшуків - самостійність київської влади та невиконання вказівок влади.

"Насправді те, що відбувається, - це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто. І скажу, з чим він пов'язаний. Бо Київ вивчає питання про запровадження виконкомів. Коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової. І цього дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок", - пояснив Кличко.

Він зазначив, що тільки за останніх два дні обшуки відбулися в "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Київавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі", у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики, вдома у головного архітектора Києва та голови виконкому партії "УДАР".

Кличко також звернувся до тих, хто намагається дестабілізувати ситуацію у столиці.

"А тим, хто хоче мене, так би мовити, «потренувати», скажу: я тренувався ще, коли ви в школу ходили. Тому перебуваю у відмінній формі. Я переконаний, такі дії щодо міської влади не залишаться без уваги і оцінки наших міжнародних партнерів. Бо про яку демократію і місцеве самоврядування ми можемо говорити?! Цей "серіальчик" не покращує імідж України, як європейської держави. Сценарій – непрофесійний, треба коригувати", - підсумував він.