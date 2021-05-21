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Глава фискальной службы: в обысках в столичных КП нет никакой политики

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Киев, Пятница 21 мая 2021 22:47
Глава фискальной службы: в обысках в столичных КП нет никакой политики Фото: Вадим Мельник, председатель ГФС Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что в обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой. Он отметил, что ГФС предотвращает причинение убытков государственному бюджету.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Никоим образом нет никакой политики. Я прилагаю все усилия, чтобы политика не играла никакой роли в уголовных процессах. Этот уголовный процесс - это препятствование нанесению убытков бюджету, это защита интересов и Киева и общины", - заявил Мельник.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отказался комментировать обыски в коммунальных предприятиях, но добавил, что в случае доказательства вины должно быть наказание.

"Я не готов комментировать эти вещи. Но однозначно, что это нужно досконально расследовать. Я убежден, что если вина будет доказана, то должна быть ответственность", - сказал он.

Напомним, недавно в ряде коммунальных предприятий Киева прошли обыски, в частности по делу об уклонении от уплаты налогов. Кличко назвал обыски давлением со стороны офиса президента и "подавлением самоуправления".

На Банковой в ответ на заявление Кличко заявили, что подобные обвинения считают преувеличенными.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты разбираются, что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским, а также в том, каким образом президент планирует выиграть бой с олигархами. Кроме того, украинцам расскажут, можно ли увольнять главу МИНЗДРАВА в разгар эпидемии.

В студии сегодня присутствуют мэр Киева Виталий Кличко, бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, заслуженный врач Ольга Голубовская и другие.


Напомним, в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова высказалась о деле Виктора Медведчука.


Также Венедиктова рассказала, почему залог за Медведчука составил именно 300 миллионов гривен.


Не обошлось без "горячих" дискуссий. Так, в прямом эфире вспыхнул спор между народным депутатом Нестором Шуфричем и журналистом Юрием Бутусовым относительно того, стоит ли вводить санкции СНБО против соратников Медведчука с ОПЗЖ.


Кроме того, слушайте, что ответил Зеленский на вопрос о том, как предотвратить эмиграцию четверти населения Украины.


Ну и еще смотрите, как молодые украинцы относятся к празднованию в стране 8 и 9 мая.

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