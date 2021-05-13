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В Офісі президента відповіли на заяву Кличка про політичний тиск

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Києва, Четвер 13 травня 2021 18:37
В Офісі президента відповіли на заяву Кличка про політичний тиск Фото: Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Офісі президента відреагували на заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на місцеве самоврядування з боку влади. Подібні звинувачення у президента вважають перебільшеними.

Про це заявив радник керівника Офісу президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

"Давайте відверто. "Політичні репресії"," силовий тиск", "владу розправляється з опонентами" - все це класика, як тільки починаються питання по суті. Насправді і близько немає ніякої політики і виборів, до речі, теж немає. Але є міська конкретика. Якість столичного життя", - заявив Подоляк.

На його думку, коли обговорюється Київ, мова повинна йти тільки про конкретні речі.

"Чи зручно користуватися містом, чи відчувається, що є дійсно хороші сервіси і дійсно якісна робота міської влади. Все, крапка. Тільки конкретика. Зручно/не зручно", - вважає радник голови ОП.

Подоляк вважає, що Київ зараз проблемний. Тому правоохоронці почали ставити конкретні питання про гроші та якість сервісу.

"Тому абсурдно намагатися обізвати конкретні юридичні дії умисною "політичною атакою". Більш того, якщо муніципальна влада добре менеджерує господарські питання, у неї немає часу на нескінченні медійні спекуляції", - заявив Подоляк.

Крім того, він зазначає, що прокуратурою були виявлені махінації на десятки мільйонів гривень, за що відповідальні чиновники повинні будуть понести відповідальність.

Нагадаємо, за останні два дні обшуки пройшли в ряді підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зокрема, правоохоронці відвідали "Київзеленбуд", КП" Спецжитлофонд"," Київавтодор"," Київський інститут земельних відносин"," Київміськсвітло", департаменти земельних ресурсів та соціальної політики, а також будинок у головного архітектора Києва та голови виконкому партії "УДАР".

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування і тиском на нього особисто і на столичну владу.

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