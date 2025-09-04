Глава Еврокомиссии назвала три основные задачи "коалиции решительных"

Члены "коалиции решительных" работают над тремя основными направлениями, которые касаются гарантий безопасности для Украины и усиления обороны Европы в целом.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в сети Х.

Отметим, что Фон дер Ляйен не впервые говорит о так называемом "стальном дикобразе", в которого надо превратить Украину. Сопровождая этот термин, глава ЕК говорила о вооруженном укреплении Украины и ее защите соответственно.

"Мы работаем над тремя основными задачами. Превращение Украины в "стального дикобраза", создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и усиление оборонной позиции Европы", - написала глава ЕК и добавила видео из Парижа, которое отображает сегодняшнюю встречу представителей более 30 стран.

Встреча "коалиции решительных"

Напомним, 4 сентября в Париже началась встреча "коалиции решительных", главная тема которой - безопасность Украины и Европы. На саммит прибыли представители более 30 стран. Лидеры собрались по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Известно, что со стороны США к коалиции присоединится спецпредставитель главы Белого дома Стив Уиткофф.

Как известно, ожидалось, что гарантии безопасности для Украины будут похожи на статью 5 НАТО, однако во внеблоковом статусе страны.

Ряд стран Европы рассматривает, среди прочего, возможность развертывания своих войск на территории Украины. При этом Вашингтон выразил свою твердую позицию, что военнослужащие США не будут направлены в Украину, однако Штаты готовы предоставить безопасность в воздухе.

По данным СМИ, уже известно, какие страны готовы разместить свои войска в Украине, какие нет, а кто еще колеблется в этом вопросе.

Важно, что любые гарантии безопасности станут возможными только после соглашения о мире между Украиной и РФ. Сейчас вопрос переговоров президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным не решен.

Несмотря на попытки Киева и международного сообщества приблизиться к миру в войне, Россия демонстрирует противоположную позицию, обстреливая украинские города. В Офисе президента отметили, что Москву нужно принуждать к переговорам усилением экономического давления и масштабированием милитарной способности Украины.