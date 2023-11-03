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В разведке Британии оценили ситуацию на фронте в последние недели

Украина, Пятница 03 ноября 2023 13:52
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В разведке Британии оценили ситуацию на фронте в последние недели Фото: в разведке Британии оценили ситуацию на фронте в последние недели (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В разведке Британии оценили, как продвигаются боевіх действия на фронте в последние недели. В частности, там констатировали, что попытка наступления оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области провалилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"В ходе последних недель наблюдается продолжение тенденции, которая была обнаружена в начале войны: при прочих равных факторах баланс сухопутных боев в целом отдает предпочтение обороняемым силам", - говорится в отчете.

Юг и Авдеевка

Как отмечают британские разведчики, на юге "продвижение Украины остается относительно статическим между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонных позиций России".

А вокруг города Авдеевка на Донбассе "широкомасштабный российский штурм провалился на крепкой украинской обороне".

"Главным фактором этого явления, вероятно, была относительная сторона тактической авиации: обе стороны поддерживали надежную противовоздушную оборону, что не позволяло боевым самолетам оказывать эффективную воздушную поддержку нападениям", - отметили в ведомстве.

Что препятствовало контрнаступлению?

Прежде всего, как говорят в разведке Великобритании, именно "географический размер" войны препятствовал наступлению.

"Обе стороны пытались собрать свободные ударные силы, способные к прорыву, поскольку большинство их мобилизованных войск нужны для удержания 1200-километровой линии соприкосновения", - добавили военные.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 3 ноября, ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

В частности, ВСУ удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Также ВСУ преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.

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