Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки

Эстония регулярно и стабильно помогает Украине оружием, финансами и важной информацией. О том, сколько в РФ военной техники, что планирует Россия в глобальной перспективе и будут ли россияне бунтовать, – в интервью РБК-Украина рассказал глава эстонской разведки Антс Кивисельг.

Страны Балтии одними из первых стали оказывать всю возможную помощь и поддержку украинскому государству с тех пор, как Россия начала в Украине полномасштабную войну. В политических кругах Эстонии это объясняют просто – у них тоже есть границы с РФ и они знают, чем это им может грозить в перспективе.

Эстонская разведка одной из первых регулярно сообщает важную для Украины информацию. Глава ведомства Антс Кивисельг охотно комментирует как обстановку на фронте, так и различные планы России. В разговоре с РБК-Украина он рассказал о том, какое ВСУ необходимо оружие, что происходит внутри самой России и что планирует президент РФ Владимир Путин в глобальной перспективе.

– Наше контрнаступление длится уже почти полгода. Какие можете дать прогнозы по основным боям на фронте и по контрнаступлению в целом?

– Я не совсем в том положении, чтоб обсуждать украинские действия. Я могу сказать, что то, что я вижу – ситуация очень тяжелая. У России было много времени, чтобы установить свои оборонительные линии и у РФ есть преимущество в воздухе на некоторых территориях. Поэтому для Украины будет тяжело освободить Крым и отрезать россиян от территорий.

– Чего нам надо больше, по вашему мнению? Артиллерии, боеприпасов или, возможно, штурмовиков?

– Все, что вы озвучили – это, наверное, самое необходимое. Вам нужно превосходство в воздухе и точное оружие. Но я вижу, что украинские силы очень хорошо проводят формирующие операции на поле боя, ВСУ заходят в глубокий тыл врага, давят на логистику россиян. А мы знаем, что, исходя из того, что россияне используют много артиллерии, им нужна хорошая логистика. ВСУ проделывают замечательную работу.

– Как вы думаете, Россия хочет достичь границ Луганской и Донецкой области или она на этом не остановится?

– Я думаю, россияне больше оппортунисты. Если будет шанс захватить больше территории, они захватят. Но пока мы видим, что россияне сосредотачивают большое количество своего войска именно на территории Луганской и Донецкой областей. Также хотел бы отметить, что зима для украинцев будет тяжелой. Россия будет продолжать атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру, чтобы лишить украинцев электроэнергии.

– Российские шпионы. Выросло ли их количество и активность в Эстонии и в других странах?

– Да, с начала полномасштабного вторжения мы депортировали многих россиян из Эстонии – в основном, тех, кто работал в российском посольстве. Такая же ситуация была после отравления Скрипаля в Великобритании (бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля отравили в Солсбери в 2018 году – ред.).

Мы думаем, количество сотрудников их разведки в других странах уменьшается. Но они, конечно же, пытаются найти другие пути, чтобы получить информацию. В этом году в Польше весной были задержаны 14 шпионов. Их заданием было мониторить количество оружия, которое поставляют из Польши в Украину.

Антс Кивисельг (фото: Err.ee)

Их активность мы видим и у себя, в Эстонии. Российская сторона очень заинтересована в том, чтобы узнать, как мы помогаем Украине, какое мы даем оружие и амуницию, как обучаем ваших военных, а также чем здесь занимаются военные НАТО.

– О сотрудничестве украинской и эстонской разведке – расскажите то, что можно рассказать. Возможно есть примеры, о которых уже сегодня можно рассказать.

– У нас, конечно же, есть сотрудничество, мы стараемся поддерживать вас чем можем – любой необходимой информацией, обе стороны имеют от этого преимущества. Мы понимаем, что у вас война и стараемся поддерживать, насколько это возможно. Конкретно о примерах рассказать не могу, пока у вас война, ситуация может меняться, сами понимаете. Но, поверьте, мы делаем все возможное, чтобы помочь вам.

– Сколько у России сейчас оружия?

– Перед полномасштабным вторжением из мобилизационного ресурса техники у них было 9 тысяч танков, 36 тысяч БТР. Даже если смотреть на это с точки зрения того, что техника устаревшая и они условно из трех единиц могут сделать одну, то это все равно огромное количество – 3 тысячи танков и 12 тысяч БТР. Кроме того, у них большие запасы боеприпасов – сегодня они могут производить около 1,5 миллионов боеприпасов в месяц.

– То есть 1,5 миллиона артиллерийских снарядов?

– Да. Это базовая калькуляция. Такое же количество они могли производить до войны. Сейчас они запустили практически беспрерывное производство на своих заводах, поэтому могут делать даже больше снарядов. Но это не относится к баллистике, например. Это так называемые "глупые снаряды". Баллистику они, конечно же, не могут производить в таких объемах. Но вопрос еще и в самих артиллерийских установках. Они стараются их восстанавливать, но это вызов для России.

– А что касается боевых самолетов? Мы стараемся их уничтожать.

– Мы видим, что Россия потеряла не очень много истребителей. Их воздушные силы все еще имеют много возможностей, они эффективны против украинских военных.

– Чем России помогают другие страны? Мы знаем, что им помогает Иран, но меньше месяца назад был вопрос об иранских баллистических ракетах. Россия их получила?

– Безусловно, российские возможности несколько истощены. Они пытаются найти разные пути, чтобы получить больше оружия. Иран – один из их "коллег", но у нас сейчас нет информации, что они получили баллистические ракеты.

– Речь о "Fateh" и "Zolfaghar", верно?

– Да. Россия не получила ни их, ни тех, о которых также просила.

– А другие страны помогают РФ? Мы знаем, что Китай поставляет России дроны и знаем о диалоге между РФ и Северной Кореей, но пока не до конца понятно, чем КНДР может помочь России.

– Я могу только подчеркнуть то, что вы сказали – Северная Корея осуществляет определенные поставки России, это, в основном, артиллерийские снаряды. Что касается Китая, у нас нет об этом информации.

– Они поставляют РФ дроны, по крайней мере, у РФ много китайских Mavic.

– Да, но есть техника, которую можно купить не только у производителя. Россия всеми силами пытается обойти санкции. Исходя из того, с каким количеством стран РФ работала, невозможно сегодня закрыть абсолютно все пути поставок РФ военной техники.

Антс Кивисельг (фото: Err.ee)

– Что вы можете рассказать о ситуации внутри России, возможны ли бунты как среди общества, так и в элитах?

– Конечно, в России есть люди как в обществе, так и среди элит, кто не очень доволен происходящим. И "марш Пригожина" показал, что в РФ могут произойти довольно неожиданные вещи. Конечно, произойти может все, но, к сожалению, я не вижу, чтобы сейчас ситуация менялась. Но я был бы рад ошибиться.

Я думаю, Путин и его ближайшее окружение сделали все, чтоб те, кто недоволен его режимом, покинули страну. Ее покинули и те, кто мог что-то для нее сделать – внедрить новые технологии и стратегии, люди с потенциалом – они уехали из России. Поэтому сегодня в РФ нет как таковой оппозиции.

– Что вы думаете о планах РФ? Они хотят уничтожить Украину и установить новый мировой порядок? Это их главная цель?

– Я думаю, да. То, что Путин сказал в декабре 2021 года – это и есть то, чего он на самом деле хочет (речь, в которой Путин объявил Западу ультиматум и заявил, что опасается, что в Украине поставят оружие НАТО – ред.). Он хочет, чтоб НАТО не расширялось и отошло назад, до границ 1997 года. И мы не видим, чтобы он менял свои планы. Поэтому, да.

Я думаю, он хочет установить новую архитектуру безопасности в Европе. Россия хочет расширить свою сферу влияния, увеличить ее. Россия – большое государство, по их мнению, у государств поменьше не должно быть собственной воли, они не должны иметь права говорить, что они хотят. И это все идет против западных ценностей, поэтому мы сопротивляемся. Нет варианта, при котором мы бы хотели жить как Россия.

– Пару дней назад появилась информация якобы и смерти Путина. Вам что-то об этом известно?

– Нет, у нас нет об этом никакой информации.



Материал подготовлен в рамках преcс-тура, организованного при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA, внедряемого Академией электронного управления (Эстония).