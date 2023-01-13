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ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара

Новина українською →
Соледар, Пятница 13 января 2023 13:03
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска не захватили Соледар. Их заявления о якобы "взятии" города не соответствуют действительности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе", - сказал Череватый изданию и таким образом опроверг заявления РФ.

Впрочем, раскрывать деталей он не стал по причинам безопасности.

Что сказали россияне

Напомним, сегодня Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте".

Информационный шум оккупантов

Отметим, ранее в ВСУ предупредили украинцев, враг специально разгоняет информационный шум на тему Соледара, ведь пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения.

Там объяснили, сейчас РФ бросила на Соледар боеспособные подразделения вагнеровцев, но украинская оборона достойно держится, несмотря на нашествие врага.

ВСУ опровергли заявление России о &quot;захвате&quot; Соледара

Данные Минобороны Украины

Напомним, еще утром заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Соледаре эта ночь оказалась горячей, там продолжались ожесточенные бои. Но она отметила, что наши бойцы в тяжелейших условиях держат оборону.

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ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
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