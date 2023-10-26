Восточное дежавю. Повторится ли Бахмутский сценарий в Авдеевке и что происходит на юге

Российские войска активизировались в попытке захватить Авдеевку и вернуться на утраченные позиции на востоке – впрочем, без серьезных успехов. О бахмутском дежавю, возможной патовой ситуации на юге и о том, означают ли локальные продвижения РФ скорое завершение контрнаступательной операции ВСУ, ­­­– ниже в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: аналитические данные американского Института изучения войны (ISW) и украинского проекта DeepState, сводки Генерального штаба ВСУ, заявления официальных спикеров, эксклюзивные комментарии военных экспертов Владислава Селезнева и Александра Мусиенко для РБК-Украина.

Авдеевка ­­­– главное сражение осени-2023

Уже две недели российская армия большими силами наступает в районе Авдеевки – это северо-западный пригород оккупированного Донецка. Оккупанты пытаются продвигаться сразу с южного и северного направлений. Цель – перерезать логистику Сил обороны, окружить и захватить Авдеевку.

Несмотря на слова российской пропаганды о прорванной обороне, никакого прорыва по большому счету нет, хотя частичных успехов они добиваются. На северном фланге россияне продвигаются к западу от Красногоровки, вплотную подойдя к железной дороге и пытаясь закрепиться на западной стороне.

Рядом ведутся бои за террикон в районе Авдеевского коксохима (АКХЗ). На днях в Telegram-пабликах появилось фото с установленным там российским триколором. По сути это означает, что сама высота уже может находиться под контролем оккупантов. Хотя, скорее всего, здесь все еще серая зона, поскольку позже украинский дрон уничтожил флаг. Частичных успехов россияне добиваются и на южном фланге возле Водяного.

При этом достижения противника более чем скромны, а потери - огромны. Сперва оккупанты пытались двигаться колоннами бронетехники, но были разгромлены. Затем, видимо вспомнив о бахмутском опыте, стали заваливать украинские позиции живой силой. Как отмечает британская разведка, штурм Авдеевки увеличил российские потери на 90%. Согласно сводкам украинского Генштаба, на прошлой неделе ежедневно гибло около тысячи оккупантов, а 19 октября зафиксировали рекордные 1380 погибших россиян за сутки.

Россияне наступают на Авдеевку с нескольких сторон (фото deepstatemap.live)

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, такие цифры заставили их снова сменить тактику, вдвое сократить количество штурмов и перейти к забрасыванию города авиабомбами. Удары продолжаются постоянно, российские войска применяют и другие виды вооружений, от ствольной артиллерии до ракет. Кроме того, противник держит под огневым контролем единственную трассу на Авдеевку. Учитывая масштабы боевых действий, битву за город можно называть крупнейшим сражением осени-2023.

Именно Авдеевка сегодня в центре внимания СМИ и военных экспертов. Ее значение трудно переоценить. Для украинской стороны это плацдарм для освобождения оккупированных с 2014 года территорий Донецкой области. Его потеря отбросит линию фронта на 15 км от северной окраины Донецка.

"Авдеевка – это по сути ворота в Донецк, ворота к освобождению украинской Донецкой области", – заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев называет три причины, почему россияне именно сейчас бросились на укрепрайон. Первая – около месяца назад украинские силы брали под контроль часть села Опытное, за которым микрорайон Спартак и Донецкий аэропорт. Мощнейший артиллерийский огонь заставил их отойти, но враг осознал реальную угрозу и теперь пытается отодвинуть Силы обороны подальше.

Вторая – политическая задача от Владимира Путина, который говорил о полной оккупации Донецкой и Луганской областей как об одной из целей войны против Украины. Соответственно, без захвата Авдеевки невозможно двигаться дальше к административной границе, брать под контроль Краматорск и Славянск. Дедлайном может быть март-2024, когда в России запланированы президентские выборы. Впрочем, за время полномасштабной войны различные "дедлайны" по захвату тех или иных украинских территорий переносились систематически.

Третья причина – прагматичная. Оккупанты надавили в районе Красногоровки, Водяного и Опытного, добились некоторых успехов и продолжают их развивать, чтобы окружить украинские войска в Авдеевке.

"Очевидно, наш фронт удалось кое-как продавить. К тому же они действуют по тем же лекалам, как и в ситуации с Бахмутом, когда в течение длительного времени в ходе "мясных штурмов" им в конце концов удалось взять под контроль город-крепость. Сейчас диспозиция сил и средств несколько похожа на бахмутский сценарий", – рассказал Селезнев РБК-Украина.

При этом, по его мнению, потеря Авдеевки не приведет к стратегическому поражению, поскольку дальше на запад есть укрепленный город Курахово, сеть озер, других рубежей и позиций, на которых ВСУ смогут эффективно сражаться. Об обрушении фронта и продвижении оккупантов, условно, до Днепра речь вообще не идет.

"Можно сказать, что ситуация угрожающая с тенденцией к критической. Ключевой логистический маршрут как минимум под огневым контролем врага. На терриконе возле АКХЗ, конечно, пока не могут разместить артсистемы, чтобы бить по центру города, но, тем не менее, враг создает нам немало проблем. Что будет дальше, зависит от наших ресурсов. Если их не будет хватать, то, возможно, армия будет отходить на запад. Ответ на этот вопрос мы сможем узнать только по факту", – уточнил эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко надеется, что бахмутский сценарий для Авдеевки не повторится. Во-первых, тогда свою роль сыграли 50 000 "вагнеровцев", и пока непонятно, способны ли на это штурмовые отряды "Шторм-Z".

"Во-вторых, я думаю, мы не дадим перевести ситуацию в режим второго Бахмута. Мне кажется, есть определенные замыслы, как ее разрешить, например, оттянув вражеские войска на определяющие для нас направления. Возможно, это будет левобережье Херсонской области. То есть мы попытаемся фланговой атакой в Херсонской области парировать атаки россиян в районе Авдеевке. Возможно, есть и другие планы", – добавил он в беседе с изданием.

За кем инициатива под Бахмутом и есть ли угроза для Купянска

Наступательная операция под Бахмутом продолжается. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, на южном фланге медленно, но уверенно наша армия проходит десятки метров вперед. Противник находится в глухой обороне и готовится отойти на трассу Бахмут-Горловка. В Генеральном штабе уточняют, что речь идет о продвижении восточнее сел Клещиевка и Андреевка, враг несет большие потери и вынужден перебрасывать сюда новые подразделения.

На другом отрезке оптимизма меньше. Как отмечают в DeepState, пока бригады Сил обороны "выгрызают" посадку за посадкой на южном фланге, россияне усилили натиск на северном и продвинулись в лесополосе к северо-востоку от Хромового. А также добились частичных успехов в направлении трассы Т-0504, атаковав из Бахмута в сторону села Ивановское. И если давление продолжится, это создаст большие проблемы нашему ударному кулаку.

Противник может создать большие проблемы на северном фланге Бахмута (фото deepstatemap.live)

По мнению Александра Мусиенко, говорить о том, что россияне перехватили инициативу под Бахмутом, рано.

"Это было заметно и раньше, враг не оставлял попыток перейти в наступление на северном фланге. Но в целом это не значит, что инициатива перешла к российским войскам. Надо понимать, что сейчас на востоке Россия активизировалась на разных участках, чтобы максимально оттянуть наши силы с юга и перевести их в оборону. И будет делать это везде, где у нее есть позиции и предпосылки", ­­– утверждает эксперт.

Владислав Селезнев подчеркивает, что ситуация под Бахмутом достаточно динамичная.

"Где-то мы имеем преимущество, где-то враг владеет инициативой. Но прямо сейчас кричать, что все пропало, что ситуация критическая – наверное, к данному участку фронта это не имеет никакого отношения", ­­– добавил он.

Параллельно россияне давят на многих участках Лимано-Купянской оси: со стороны Орлянки под Купянском (Харьковская область), в районе Райгородки и Макеевки Луганской области, южнее Дибровы (направление на Северск Донецкой области) в попытке закрепиться на новых рубежах и в Серебрянском лесничестве.

На этой неделе командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский отдал приказ усилить маневренную оборону. Хотя это не означает, что наши силы будут находиться исключительно в ней, попытки улучшить позиции и отбросить россиян при любой возможности продолжатся. По словам командира подразделения разведки Сухопутных войск Дениса Ярославского, цель российских штурмов – захватить стратегически важный поселок Купянск-Узловой с большим железнодорожным узлом, а также окружить город Купянск, хотя сделать это предельно сложно, учитывая, что он расположен на обоих берегах реки Оскол.

Наступательными дейстиями на ряде участков оккупанты ищут слабые места в украинской обороне (фото deepstatemap.live)

Очевидно, противник ищет слабые места в украинской обороне.

"Бои в районе Серебрянского лесничества и Синьковки (под Купянском, – ред.) не случайны. Им нужно взять под контроль территорию Харьковской области вдоль левого берега реки Оскол. Ведь так называемый "проект Новороссия" предусматривает захват семи регионов, в том числе Харьковской области", ­– отметил Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Пессимистичный вариант при нехватке ресурсов – маневренная оборона с отступлением на правый берег Оскола. Это означает вынужденный отказ от плацдарма для наступления на Луганскую область и потерю восточной части Купянска.

"Но опять же, это только предположение. Мы не знаем, какова ситуация относительно ресурсов, и считать, что все пропало, не стоит", – добавил эксперт.

Пат под Работино? И "секрет Полишинеля" возле Олешек

Линия фронта на юге в течение последних недель почти не меняется. Складывается впечатление, что наступление Вооруженных сил увязло в Работинском выступе. Особенно на фоне все более массовых российских контратак, в частности, на само Работино и в районе Новопрокоповки. Там на днях украинские войска отразили масштабную атаку и потеряли танк "Леопард".

Аналитики DeepState со ссылкой на бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ пишут, что ни боевого, ни морального перелома здесь уже не произойдет, и помочь могут только свежие резервы, которые, впрочем, вынуждены растягиваться из-за обстановки по всему фронту. И констатируют, что на Запорожском отрезке сложилась патовая ситуация.

Украинское наступление, похоже, увязло в Работинском выступе (фото deepstatemap.live)

Эксперт Александр Мусиенко, напротив, считает, что наши наступательные действия на этом участке фронта еще не завершены и, так или иначе, соревнование за инициативу между сторонами продолжается.

"Россия нашла решение – активизировать боевые действия на востоке, чтобы сбить наши темпы на юге. Если им удастся заставить нас перебросить силы с Мелитопольского и других направлений, это станет частичным успехом врага. Пока этого не произошло, окончательную точку в наступательной кампании-2023 на юг ставить рано. Хотя и ждать каких-то особенных прорывов тоже не приходится", ­– объяснил он.

На прошлой неделе, по всей видимости, Вооруженные силы приступили к новой операции на оккупированном левобережье Херсонской области. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пишут, что украинский десант якобы форсировал Днепр, занял поселок Пойма и завязал бои на окраинах села Песчановка к северо-востоку от Олешек.

Сейчас, по их данным, бои продолжаются, в том числе в селе Крынки в 20 км на восток от места высадки. Предполагается, что появление стабильного плацдарма приблизит освобождение Олешек. Официально украинская сторона это не подтверждает. По словам начальницы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, боевая работа ведется разными способами, но о ней расскажут только после того, как закрепят результат. И добавила, что преждевременные заявления вредят украинским военным.

Несмотря на позицию официальных спикеров, то, что Силы обороны реально работают на левобережье Херсонской области в районе Антоновского моста, – это "секрет Полишинеля". То есть это мнимая тайна, которая и так всем известна, подчеркивает Владислав Селезнев.

"Более того, украинская армия в районе железнодорожного моста удерживает территорию вплоть до реки Верхняя Конка. Враг ничего не может сделать с этим плацдармом, и он расширяется", – объясняет эксперт.

Украинские силы, возможно, расширяют плацдарм на левобережье Херсонской области (фото deepstatemap.live)

По его мнению, вряд ли этот плацдарм станет предпосылкой для наведения понтонно-мостовой переправы и переброски большого количества личного состава, бронетехники, артиллерии и боеприпасов.

"Пожалуй, сейчас не стоит об этом говорить. Ширина Днепра около тысячи метров, и есть сложности с наведением переправы такого масштаба. Кроме того, нужно обезопасить ее от вражеской артиллерии и авиации. Поэтому я думаю, что, скорее всего, работа наших морских пехотинцев связана с тем, чтобы заставить россиян отвлечь силы с других участков фронта", – отметил он.

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В российско-украинской войне, как и годом ранее, акцент сместился с юга на восток, уже сейчас противник пытается наступать на большом количестве участков. Все это создает опасения, что и в нынешней осенне-зимней кампании инициатива будет за россиянами, причем сразу в нескольких точках. Напомним, прошлогодняя – завершилась захватом Соледара и Бахмута.

Поэтому может показаться, что начавшаяся летом украинская кампания подошла либо подходит к своему завершению. Но у руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко иное мнение.

"Я думаю, об окончании контрнаступления говорить неуместно, пока не прояснится ситуация на левобережье Херсонской области и пока наши силы не прекратили прорывать российские линии обороны на Мелитопольском направлении", – считает он.

То, что действия Сил обороны Украины зимой сведутся к обороне, – один из сценариев. Если в какой-то момент не случится неожиданный прорыв на юге, наша кампания будет состоять из активной обороны и ударов по тыловым объектам противника, сопряженных с работой малых групп, подытожил эксперт.

Так может продолжаться вплоть до конца зимы. Впрочем, едва ли из-за погодных условий россияне будут способны реализовать что-то более масштабное. А потом, с весны, может начаться совсем другой этап войны.