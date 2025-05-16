По словам главы российской переговорной группы, завтра, 16 мая, в 10 утра представители Москвы будут ждать делегацию из Киева, которая должна прибыть на встречу. Заявление Мединского передает "РИА Новости".

В это время, рассказал он, делегация из РФ будет "ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу".

Мединский в своем коротком выступлении перед представителями СМИ в Турции отметил, что российская делегация 15 мая прибыла в Стамбул для "проведения прямых, двусторонних, без предварительных условий переговоров с Украиной".

Также помощник российского диктатора Владимира Путина рассказал, что делегация РФ якобы уже провела с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом "очень плодотворную встречу".

Кроме того, Мединский заверил, что делегация от РФ в переговорах с Украиной якобы уже "готова к работе".