Геймери масово переплачують за ігри: GTA 6 підтвердила новий тренд

Геймери дедалі частіше обирають найдорожчі цифрові видання ігор замість базових версій. Це підтверджують передзамовлення GTA 6, де Ultimate Edition за 100 доларів очолила рейтинг продажів у PlayStation Store.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TweakTown .

Чому дорожче - популярніше?

Згідно з даними аналітиків, у багатьох регіонах саме найдорожчі модифікації ігор очолюють рейтинги продажів.

Наприклад, базова версія GTA 6 вартістю 80 доларів демонструє високі показники, проте не дотягує до преміальних видань Halo: Campaign Evolved за 70 доларів та Marvel's Wolverine за 80 доларів.

Що спонукає геймерів переплачувати:

Ексклюзивний контент: за додаткові 20 доларів покупці Ultimate Edition отримують унікальну зброю, транспортні засоби та косметичні предмети.

Відсутність дисковода: поширення консолей без оптичного приводу знижує привабливість класичних фізичних носіїв.

Бонуси всередині гри: у тайтлах із моделлю live-service, наприклад, Call of Duty: Modern Warfare 4 та Madden NFL 27, придбання розширеного контенту до офіційного релізу вже стало стандартною практикою.

Що чекає на ринок консолей?

Розробники ігор та популярні видавці зазначають, що перехід на цифрові релізи відповідає уподобанням самих користувачів.

За даними дослідницької компанії Circana, споживачі дедалі активніше віддають перевагу цифровим версіям, навіть попри вищу ціну розширених видань.

Водночас аналітики застерігають від можливих викликів для індустрії у майбутньому. Через тривалий дефіцит чипів пам'яті вартість наступного покоління консолей, зокрема PS6, може перевищити 1000 доларів.

З усім тим, видавці розраховують, що високий попит на цифрові бібліотеки та розширений контент дозволить зберегти високі прибутки навіть за умов загального подорожчання апаратного забезпечення.