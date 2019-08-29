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Герус прокоментував призначення міністра енергетики

Новини » Політика    29.08.2019 - 11:20
Герус прокоментував призначення міністра енергетики
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

Міністром енергетики буде не Всеволод Ковальчук

Представник президента в Кабміні Андрій Герус прокоментував призначення міністра енергетики. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, міністром енергетики буде не Всеволод Ковальчук.

"Я думаю, що ні, побачите. Почекаємо годину та побачимо", - сказав він.

Крім того, за джерелами РБК-Україна, міністром енергетики на засіданні Верховної ради 29 серпня можуть призначити Олексія Оржеля.

Раніше депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявив, що Рада буде працювати до завершення порядку денного. Він прогнозує, що Рада сьогодні підтримає всі кадрові рішення.

Також 29 серпня Рада може призначити нового прем'єра і по президентській квоті міністрів оборони і закордонних справ. Також джерела видання повідомили, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ВП Олексія Гончарука.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що визначиться з кандидатурою прем'єра вже на цьому тижні. Він вибирає з двох кандидатур, однак Зеленський не став називати імена претендентів.

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