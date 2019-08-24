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Зеленський визначиться з кандидатурою прем'єра на цьому тижні

Новини » Політика    24.08.2019 - 17:45
Зеленський визначиться з кандидатурою прем'єра на цьому тижні
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський не назвав імена кандидатів на посаду глави уряду

На посаду очільника нового уряду розглядаються дві кандидатури. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прийому з нагоди Дня Незалежності, передає LB.ua.

Так, за словами Зеленського, він розглядає дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра. Однак глава держави не став називати імена кандидатів та додав, що прийме рішення вже цього тижня.

"Я повинен прийняти це рішення цього тижня, більше немає куди тягнути. Скажу чесно, що складність даного рішення в тому, що мені подобаються відразу декілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє", - заявив він.

Зеленський наголосив, що новий глава уряду повинен бути готовий до вирішення проблем в економіці країни. Також кандидат повинен буде представити свою майбутню команду.

"Людина повинна прийти з моделлю, з людьми, з термінами реформ. Це велика глобальна задача. Я не знаю, які переговори вони ведуть, завдання показати структуру з людьми і програмою. Природно, вони ж не можуть сказати: я б хотів Ілона Маска на міністра інфраструктури. Ми б всі хотіли. Але щоб мені когось пропонувати, бо вони розуміють, що ми товариші предметні, напевно, треба з кимось поговорити", - пояснив президент.

Нагадаємо, раніше глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що на першому засідання Верховної ради нового скликання, яке відбудеться 29 серпня, буде підписана коаліційна угода. Він зазначив, що підписання відбудеться відповідно до процедури.

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