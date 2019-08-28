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Богдан лобіює Гончарука на посаду прем'єра, - джерела

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 08:50
Богдан лобіює Гончарука на посаду прем'єра, - джерела
Фото: Олексій Гончарук (president.gov.ua)

Офіційно ні у "Слуги народу", ні в команді президента не підтверджують і не спростовують інформацію про призначення Гончарука

Голова Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ОП Олексія Гончарука. Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Також, за інформацією РБК-Україна, останні кілька тижнів, по суті, безальтеративным кандидатом на крісло прем'єра є саме Гончарук.

Офіційно ні у "Слуги народу", ні в команді президента не підтверджують і не спростовують, що саме Гончарука Зеленський висуне в прем'єри. Про те, що саме Гончарук очолить Кабмін, у вівторок заявив нардеп Сергій Лещенко, який працював зі штабом Зеленського в ході його президентської кампанії.

Нагадаємо, голова підготовчої депутатської групи та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вчора заявив, що кандидатури на посаду прем'єр-міністра України та членів уряду буде погоджувати фракція "Слуги народу" у Верховній раді.

Крім цього, президент Володимир Зеленський заявляв, що визначиться з кандидатурою прем'єра вже на цьому тижні. Він вибирає з двох кандидатур, однак Зеленський не став називати імена претендентів.

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Новини України Алексей ГончарукАндрій Богдан
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