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Главою Міненерго можуть призначити Оржеля, - джерела

Новини » Суспільство    29.08.2019 - 09:53
Главою Міненерго можуть призначити Оржеля, - джерела
Фото: Олексій Оржель (uacrisis org)

Оржель раніше працював в Офісі ефективного регулювання

Міністром палива та енергетики на засіданні Верховної ради 29 серпня можуть призначити Олексія Оржеля. Про це повідомив РБК-Україна високопоставлений співрозмовник.

Оржель раніше працював в Офісі ефективного регулювання (BRDO) під керівництвом Олексія Гончарука, який вважається найбільш вірогідним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

До останнього часу співрозмовники РБК-Україна запевняли, що на позицію глави Міненерго в Офісі президента розглядали лише дві кандидатури - в. о. голови Укренерго Всеволода Ковальчука і виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

Нагадаємо, депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук сьогодні заявив, що Рада буде працювати до завершення порядку денного. Стефанчук прогнозує, що Рада сьогодні підтримає всі кадрові рішення.

Крім цього, сьогодні Рада може призначити нового прем'єра і по президентській квоті міністрів оборони і закордонних справ. Також джерела видання повідомили, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ВП Олексія Гончарука.

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