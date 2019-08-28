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У "Слуги народу" назвали можливі призначення в Кабмін 29 серпня

Новини » Політика    28.08.2019 - 09:49
У "Слуги народу" назвали можливі призначення в Кабмін 29 серпня
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За інформацією РБК-Україна, новий склад Кабміну може бути сформований відразу

Завтра, 29 серпня, Верховна рада повинна буде призначити нового прем'єра і за президентською квотою міністрів оборони і закордонних справ, а інших членів уряду можуть затвердити пізніше, вже на наступному тижні. Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Джерела видання повідомили, що може виникнути і технічна проблема, пов'язана з тим, що кілька новообраних депутатів від "Слуги народу" відразу ж будуть призначені в Кабмін. Отже, мають написати заяви про складання депутатських повноважень, яке повинен буде задовольнити ЦВК. На це також потрібен деякий час.

Також, за інформацією РБК-Україна, новий склад Кабміну може бути сформований відразу, вже в перший день робочий день Ради.

Крім цього, джерела видання повідомили, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ВП Олексія Гончарука.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що визначиться з кандидатурою прем'єра вже на цьому тижні. Він вибирає з двох кандидатур, однак Зеленський не став називати імена претендентів.

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