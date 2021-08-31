ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина заявила про готовність допомагати в роботі аеропорту в Кабулі

Новость на русском →
Берлін, Вівторок 31 серпня 2021 15:58
Німеччина заявила про готовність допомагати в роботі аеропорту в Кабулі Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність її країни допомогти відновити роботу аеропорту в Кабулі. Берлін веде переговори з талібами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час прес-конференції.

"У ці дні "Талібан" переносить свою присутність з Дохи в Кабул. Це означає, що ми повинні зрозуміти, як нам в ці дні підтримувати контакти. Виникає питання, коли знову почне діяти аеропорт, про це ми будемо говорити з Катаром і Туреччиною. Наш глава МЗС заявив, що він готовий надавати тут технічну допомогу. Ми, як федеральний уряд, готові надати технічну допомогу ", - сказала Меркель.

Вона зазначила, що переговори з талібами наразі ведуться лиш для того, щоб евакуювати біженців та їм надати гуманітарну допомогу.

Канцлер наголосила, що це "відрізняється від дипломатичного визнання".

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану.

Додамо, 26 серпня Німеччина завершила операцію з евакуації своїх громадян з Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Германия Афганистан Кабул Ангела Меркель
NEWS
Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно
Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію