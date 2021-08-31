Германия заявила о готовности помогать в работе аэропорта в Кабуле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время пресс-конференции.

"В эти дни "Талибан" переносит свое присутствие из Дохи в Кабул. Это значит, что мы должны понять, как нам в эти дни поддерживать контакты. Возникает вопрос, когда снова начнет действовать аэропорт, об этом мы будем говорить с Катаром и Турцией. Наш глава МИД заявил, что он готов оказывать здесь техническую помощь. Мы, как федеральное правительство, готовы оказать техническую помощь", - сказала Меркель.

Она отметила, что переговоры с талибами сейчас ведутся лишь для того, чтобы эвакуировать беженцев и им оказать гуманитарную помощь.

Канцлер подчеркнула, что это "отличается от дипломатического признания".