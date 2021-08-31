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Германия заявила о готовности помогать в работе аэропорта в Кабуле

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Берлин, Вторник 31 августа 2021 15:58
Германия заявила о готовности помогать в работе аэропорта в Кабуле Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности ее страны помочь возобновить работу аэропорта в Кабуле. Берлин ведет переговоры с талибами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время пресс-конференции.

"В эти дни "Талибан" переносит свое присутствие из Дохи в Кабул. Это значит, что мы должны понять, как нам в эти дни поддерживать контакты. Возникает вопрос, когда снова начнет действовать аэропорт, об этом мы будем говорить с Катаром и Турцией. Наш глава МИД заявил, что он готов оказывать здесь техническую помощь. Мы, как федеральное правительство, готовы оказать техническую помощь", - сказала Меркель.

Она отметила, что переговоры с талибами сейчас ведутся лишь для того, чтобы эвакуировать беженцев и им оказать гуманитарную помощь.

Канцлер подчеркнула, что это "отличается от дипломатического признания".

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна увеличит гуманитарную помощь для Афганистана.

Добавим, 26 августа Германия завершила операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана.

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Талибан Германия Афганистан Кабул Ангела Меркель
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