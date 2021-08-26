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Німеччина завершила евакуацію з Афганістану: останній літак Бундесверу покинув Кабул

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Берлін, Четвер 26 серпня 2021 21:03
Німеччина завершила евакуацію з Афганістану: останній літак Бундесверу покинув Кабул Фото: глава МЗС Німеччини Хайко Маас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Німеччина завершила операцію з евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній літак бундесверу з німецькими військовими і дипломатами вилетів з Кабула в Ташкент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Німеччини Хайко Мааса.

"Евакуація завершена, але наша робота триває", - додав він.

За його словами, останній евакуаційний рейс Німеччини вилетів з аеропорту Кабула 26 серпня, на ньому вилетіли всі військовослужбовці бундесверу і співробітники німецького посольства, які перебували в Афганістані. Маас уточнив, що з країни евакуювали понад 5,3 тисячі осіб.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану.

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