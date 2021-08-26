Німеччина завершила евакуацію з Афганістану: останній літак Бундесверу покинув Кабул
Фото: глава МЗС Німеччини Хайко Маас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Німеччина завершила операцію з евакуації своїх громадян з Афганістану. Останній літак бундесверу з німецькими військовими і дипломатами вилетів з Кабула в Ташкент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Німеччини Хайко Мааса.
"Евакуація завершена, але наша робота триває", - додав він.
За його словами, останній евакуаційний рейс Німеччини вилетів з аеропорту Кабула 26 серпня, на ньому вилетіли всі військовослужбовці бундесверу і співробітники німецького посольства, які перебували в Афганістані. Маас уточнив, що з країни евакуювали понад 5,3 тисячі осіб.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану.