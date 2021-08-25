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Німеччина збільшила розмір гуманітарної допомоги Афганістану до пів мільярда євро

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Середа 25 серпня 2021 09:57
Німеччина збільшила розмір гуманітарної допомоги Афганістану до пів мільярда євро Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її країна збільшить гуманітарну допомогу для Афганістану. Там отримають 500 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Вона наголосила, що головним пріоритетом залишається евакуація людей з Афганістану.

Кілька днів тому федеральний уряд Німеччини вже погодив 100 мільйонів євро екстреної допомоги для забезпечення потреб біженців в Афганістані та біля його кордонів.

Ці кошти мають надаватися винятково через гуманітарні організації. До них тепер мають додатися ще 500 мільйонів євро.

Після приходу до влади талібів уряд Німеччини призупинив державну допомогу, що виділяється з метою сприяння економічному і соціальному розвитку Афганістану.

Проте кошти гуманітарної допомоги продовжували надаватися. Ідеться передусім про забезпечення людей їжею, медикаментами та тимчасовим помешканням.

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