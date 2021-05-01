ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина вважає необґрунтованими санкції Росії проти європейських чиновників

Новость на русском → Субота 01 травня 2021 14:21
Німеччина вважає необґрунтованими санкції Росії проти європейських чиновників Фото: глава МЗС Німеччини Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Україна

Німеччина засуджує санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. Їх вважають безпідставними.

Про це пише DW.

У німецькому уряді рішучим чином відкидають доцільність санкцій Росії проти представників ЄС.

Згідно з позицією Міністерства закордонних справ Німеччини, обмежувальні заходи Кремля не мають змістовного обґрунтування та "непотрібним чином призводять до подальшого погіршення відносин з Росією".

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Згодом у Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії.

Сам глава Європарламенту заявив, що ніякі санкції або залякування не зупинять Європарламент або його особисто "від захисту прав людини, свободи і демократії".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Санкції Російська Федерація
NEWS
Київ вийшов з локдауну: що і як працює (список)
Київ вийшов з локдауну: що і як працює (список)
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії