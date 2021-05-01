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Германия считает необоснованными санкции России против европейских чиновников

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 14:21
Германия считает необоснованными санкции России против европейских чиновников Фото: глава МИД Германии Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: РБК-Украина

Германия осуждает санкции России, введенные в отношении европейских чиновников. Их считают беспочвенными.

Об этом пишет DW.

В немецком правительстве решительным образом отвергают целесообразность санкций России против представителей ЕС.

В соответствии с позицией Министерства иностранных дел Германии, ограничительные меры Кремля не имеют содержательного обоснования и "ненужным образом приводят к дальнейшему ухудшению отношений с Россией".

Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России.

Сам глава Европарламента заявил, что никакие санкции или угрозы не остановят Европарламент или его лично "от защиты прав человека, свободы и демократии".

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