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Глава Європарламенту відреагував на санкції Росії: погрози не змусять нас мовчати

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 30 квітня 2021 21:42
Глава Європарламенту відреагував на санкції Росії: погрози не змусять нас мовчати Фото: Давид Сассолі, глава Європарламенту (flickr.com/cor-photos)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Європейського парламенту Давид Сассолі відреагував на санкції з боку Росії. Сьогодні російське МЗС заборонило Сассолі в'їжджати на територію Росії.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

Як наголосив Сассолі, жодні російські санкції не зможуть вплинути на рішення Європейського парламенту щодо захисту прав людини та демократії.

"Мабуть, мене в Кремлі не чекають? Я трохи підозрював це... Ніякі санкції або залякування не зупинять Європарламент або мене від захисту прав людини, свободи і демократії. Погрози не змусять нас замовкнути. Як писав Толстой, немає величі там, де немає правди", - заявив він.

Нагадаємо, крім Сассолі, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадовці з країн Балтії. Загалом російське МЗС ввело санкції проти восьми представників Євросоюзу.

До цього, 2 березня, ЄС ввів санкції проти семи російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

А 22 березня ЄС затвердив ще одні санкції проти Росії.

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