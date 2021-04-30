Росія заборонила в'їзд для восьми представників ЄС
Фото: Росія заборонила в'їзд для восьми представників ЄС (mid.ru)
Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Зокрема, до списку санкцій потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.
Зазначається, що санкції ввели у відповідь на заходи Ради Європи щодо шести російських громадян.
У Російський санкційний список потрапили:
- Іварс Аболішин, голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ;
- Маріс Балтіниш, директор Центру державної мови Латвії;
- Жак Мер, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;
- Йорг Раупах, керівник прокуратури Берліна, Німеччина;
- Давид Марія Сассолі, голова Європейського парламенту;
- Оса Скотт, голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Швеції;
- Ільмар Томуск, голова мовного департаменту Естонії;
- Віра Юрова, заступник голови Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності.
Нагадаємо, 2 березня ЄС ввів санкції проти семи російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.
Крім того, 22 березня Рада ЄС затвердила ще одні санкції проти Росії.
Саме у відповідь на дані обмеження Росія прийняла рішення заборонити в'їзд на територію країни європейським дипломатам.