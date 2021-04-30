ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Євросоюзі заявили про готовність відповісти на санкції Росії

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 30 квітня 2021 23:00
У Євросоюзі заявили про готовність відповісти на санкції Росії Фото: прапор Європейського Союзу (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Євросоюз залишає за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії, введені щодо європейських чиновників. У Брюсселі підкреслили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.

Про це йдеться в спільній заяві глав Єврокомісії, Євроради та Європарламенту - Урсули фон дер Ляйен, Шарля Мішеля і Давида Сассолі.

"Це рішення є останньою яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин. ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь на рішення російської влади", - йдеться в ньому.

Цю заяву підтримав глава європейської дипломатії Жозеф Боррель. Він написав у своєму Twitter:"висловлюю солідарність з Сассолі, вірою Юровою (Європейський Комісар з питань юстиції - Ред.) і шістьма чиновниками, яким Росія заборонила в'їзд".

Віра Юрова своєю чергою заявила, що"рада опинитися в такій хорошій компанії". За її словами, дії російської влади "заслуговують сильної і постійної реакції".

Нагадаємо, крім Сассолі і Юрової, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадові особи з країн Балтії. Всього російський МЗС ввів санкції проти восьми представників Євросоюзу.

До цього, 2 березня, ЄС ввів санкції проти семи російських чиновників через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

А 22 березня ЄС затвердив ще одні санкції проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Російська Федерація Санкції
NEWS
Забезпечить вакциною до кінця року. Степанов анонсував новий COVID-контракт
Забезпечить вакциною до кінця року. Степанов анонсував новий COVID-контракт
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії