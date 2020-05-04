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Німеччина продовжила до середини травня контроль на кордонах

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 16:16
Німеччина продовжила до середини травня контроль на кордонах
Фото: прапор Німеччини (flickr.com)

Німеччина орієнтується на рішення Єврокомісії щодо регулювання на зовнішніх кордонах співтовариства

Німеччина продовжила контрольний режим на кордонах до 15 травня через пандемію коронавірусу. Про це заявив представник Міністерства внутрішніх справ Німеччини Стів Альтер, передає Finanzen.

За його словами, лист з відповідним рішенням буде надіслано до Європейської комісії сьогодні.

"Контроль на кордонах буде продовжено до 15 травня. Лист в Єврокомісію буде спрямовано сьогодні ж", - заявив він.

При цьому він додав, що Німеччина орієнтується на рішення Єврокомісії щодо регулювання на зовнішніх кордонах співтовариства.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини продовжило як мінімум до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію.

Крім того, уряд Чехії планує відкрити кордони зі Словаччиною, Австрією, Німеччиною і Польщею в липні. При цьому, міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек заявив, що переговори про відкриття кордонів будуть найважчими з Польщею.

Додамо, що у Німеччині почався другий етап ослаблення карантину. У деяких регіонах країни відкрилися школи, церкви і торгові центри. Терміни введення послаблень у спорті будуть обговорюватися 6 травня.

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