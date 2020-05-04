Германия продлила до середины мая контроль на границах

Фото: флаг Германии (flickr.com)

Германия ориентируется на решение Еврокомиссии относительно регулирования на внешних границах сообщества

Германия продлила контрольный режим на границах до 15 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Германии Стив Альтер, передает Finanzen.

По его словам, письмо с соответствующим решением будет отправлено в Европейскую комиссию сегодня.

"Контроль на границах будет продлен до 15 мая. Письмо в Еврокомиссию будет направлено сегодня же", - заявил он.

При этом он добавил, что Германия ориентируется на решение Еврокомиссии относительно регулирования на внешних границах сообщества.

Напомним, ранее правительство Германии продлило как минимум до 14 июня предостережения в отношении туристических поездок за границу из-за пандемии.

Кроме того, правительство Чехии планирует открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. При этом, министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что переговоры об открытии границ будут самыми тяжелыми с Польшей.

Добавим, что в Германии начался второй этап ослабления карантина. В некоторых регионах страны открылись школы, церкви и торговые центры. Сроки введения послаблений в спорте будут обсуждаться 6 мая.