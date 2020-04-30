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Німеччина подовжила заборону щодо поїздок за кордон на шість тижнів

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 04:25
Німеччина подовжила заборону щодо поїздок за кордон на шість тижнів
Фото: Гайко Маас (РБК-Україна)

Обмеження діятимуть до 14 червня

Уряд Німеччини подовжив щонайменше до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що термін дії застереження може завершитися перед літніми шкільними канікулами, які мають початися в деяких землях ФРН уже 22 червня. Попереднє застереження було оголошене ще 17 березня, воно було чинним до 3 травня.

За словами міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, перебіг пандемії COVID-19 не дозволяє "радити безтурботні мандрівки".

"Навіть якщо в деяких країнах послаблюють карантинні та інші обмеження, треба виходити з того, що минуть тижні, перш ніж ситуація в нас та в інших країнах нормалізується", - вважає міністр.

Водночас він не виключив домовленостей між окремим країнами ЄС щодо уможливлення закордонних поїздок на відпочинок. Тому, за його словами, бажано знайти загальноєвропейське рішення цього питання.

Нагадаємо, поновлення чемпіонату Німеччини з футболу, заплановане на 9 травня, може бути відкладено на більш пізній термін через нові випадки зараження коронавірусом після ослаблення обмежень в країні.

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