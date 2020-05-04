У Німеччині розпочався другий етап ослаблення карантину: відкрилися школи та церкви

Фото: прапор Німеччини (flickr.com)

У деяких регіонах також відкрили торгові центри

У Німеччині почався другий етап ослаблення карантину, запровадженого в середині березня через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, багато федеральних земель відкрили торгові центри, а у школи повертаються учні передостанніх та четвертих класів. Також церкви, мечеті та синагоги знову відкриті для вірян.

"У багатьох містах також відкрилися музеї, виставки, зоопарки та ботанічні сади. В землі Саксонія-Анхальт тепер можна зустрічі до п'яти осіб при дотриманні мінімальної дистанції 1,5 метра, що дозволяє відновити, зокрема, заняття спортом у клубах та проведення різноманітних освітніх заходів. У решти 15 землях залишається в силі заборону на зустрічі більше двох осіб", - йдеться в повідомленні.

В регіонах Саксонія-Ангальт, Тюрінгія і Рейнланд-Пфальці дозволили відкрити всі торгові центри та магазини незалежно від величини торгової площі. При цьому повинні дотримуватися правила соціальної дистанції та гігієни.

Також зазначається, що рішення про відкриття дитячих садків, шкіл та відновлення роботи спортивних клубів, у тому числі проведення матчів футбольної бундесліги, відкладено до 6 травня.

"Наступним етапом після цього стане рішення питання про відкриття ресторанів, кафе і готелів", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, в Німеччині 75% людей, які заразилися коронавірусом, вже перемогли хворобу. Влада заявляє, що взяли епідемію в країні під контроль.

Нагадаємо, уряд Німеччини продовжило як мінімум до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію.